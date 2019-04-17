Сильный кошкопад надвигается на Мурманскую область

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-17T17:38:23+03:00

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Традиционный призыв сделали сегодня заполярные ветеринары. Это ежегодное заявление вызывает у северян неподдельный восторг. Еще бы! Речь идет о наших пушистиках - главных звездах интернета. Короче, о котах.

Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных (МОСПББЖ) озаботилась здоровьем мурлык в среду, 17 апреля. Сообщили о начале весеннего кошкопада Из-за жары люди открывают окна, вот и выскакивает наружу «пушистая десантура». Каждый хозяин должен проследить за своим питомцем, если хочет сохранить ему жизнь и здоровье.

- Ваш любимый питомец может на протяжении длительного промежутка времени (десятки лет) периодически, в хорошую погоду, находиться на любимом месте у открытого окна и в один момент совершить роковой прыжок за кем-либо, с целью реализации своих инстинктов, - увещевают сотрудники МОСПББЖ.

Так выглядит рентген одного из "пушистых летчиков". Сиганул из окна, сломал лапу... Фото: mosbbg.ru

Говорят, конечно, что у кошки 9 жизней, но вот при падении с 9-го этажа она рискует израсходовать все. Поэтому ветеринары просят владельцев животных закрыть балконы и пластиковые окна сетками. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Малолетние дети ошибочно воспринимают сетку как надежную опору. Из-за этого несколько малышей в Мурманской области уже выпали из окна и покалечились.

Следственный комитет Мурманской области в свое время обращался ко всем родителям с просьбой отказаться от противомоскитных сеток на окнах. И уж точно нельзя оставлять карапузов одних в комнате и размещать мебель возле окна. Да и за четвероногими питомцами, к слову, нужен глаз да глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU