В Мурманской области появился знак отличия "Почетный наставник"

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-17T16:44:14+03:00

Вручать награду будут тем, кто более трех лет передает знания молодым специалистам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предлагать тех, кто его достоин, будут трудовые коллективы

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Уже скоро мы узнаем первых северян, удостоенных знака отличия "Почетный наставник", - постановление о нем подписал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, что вручать его будут тем, кто более трех лет делится опытом и знаниями с молодыми коллегами. Выдвигать кандидатов будут трудовые коллективы, которые сами решат, кто достоен, а кто нет.

- Знак «Почетный наставник» носится на груди. Он изготовлен из медно-никелевого сплава, имеет круглую форму и диаметр 20 мм. В центре круга изображение высокой четкости герба Мурманской области в геральдическом щите традиционной формы. Верхняя часть знака покрыта синей эмалью, а нижняя красной. В верхней части расположена глянцевая золотистая надпись «Почетный наставник», в нижней части — надпись «Мурманская область», - рассказали в правительстве региона о награде.

Одновременно со знаком будет вручаться единовременная денежная премия в 10 тысяч рублей.

Так будет выглядеть новый знак отличия. Фото: правительство Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU