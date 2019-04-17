В Мурманской области появился знак отличия "Почетный наставник"
Уже скоро мы узнаем первых северян, удостоенных знака отличия "Почетный наставник", - постановление о нем подписал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним, что вручать его будут тем, кто более трех лет делится опытом и знаниями с молодыми коллегами. Выдвигать кандидатов будут трудовые коллективы, которые сами решат, кто достоен, а кто нет.
- Знак «Почетный наставник» носится на груди. Он изготовлен из медно-никелевого сплава, имеет круглую форму и диаметр 20 мм. В центре круга изображение высокой четкости герба Мурманской области в геральдическом щите традиционной формы. Верхняя часть знака покрыта синей эмалью, а нижняя красной. В верхней части расположена глянцевая золотистая надпись «Почетный наставник», в нижней части — надпись «Мурманская область», - рассказали в правительстве региона о награде.
Одновременно со знаком будет вручаться единовременная денежная премия в 10 тысяч рублей.
Так будет выглядеть новый знак отличия. Фото: правительство Мурманской области
ИСТОЧНИК KP.RU