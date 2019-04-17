2019-04-17T16:16:51+03:00
Общество

В Оленьей Губе военные выгружали грязный снег у памятника погибшим подводникам

Свалку за ними теперь убирает подрядчик [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Грязный снег к памятнику свозили на тентованных грузовиках военные. Фото: Администрация ЗАТО АлександровскГрязный снег к памятнику свозили на тентованных грузовиках военные. Фото: Администрация ЗАТО Александровск
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С середины апреля вся Мурманская область усердно начинает готовиться к празднованию Дня Победы. После долгой зимы в порядок приводят все памятники. Правда, эта тенденция в этом году ни коим образом не затронула Оленью Губу, где у памятника экипажу подводной лодки С-80 неизвестные устроили свалку грязного снега.

- Непосредственно рядом с захоронением подводникам и за ним кучи снега. Кто же мог дать такое указание службам свозить снег сюда, прямо за великолепный монумент? Видимо других мест не было, и сгрузили всю городскую грязь фактически на могилы, - возмутился zato daneto, выложив в сеть видео.

Факт, действительно, вопиющий, если учесть, кто на самом деле устроил снежную свалку у памятника погибшим подводникам.

- Мы нашли тех, кто это сделал, и даже сфотографировали момент выгрузки. Но до этого у нас состоялся жесткий разговор с подрядчиком, и единственное, в чем его можно было уличить, что он при очистке памятника сдвинул за него чистый снег. А вот грязные кучи, как выяснилось, сюда навезла одна из воинских частей. Причем доставляли его к памятнику погибшим подводникам на тентованных грузовиках, - рассказывает директор отдела капитального строительства ЗАТО Александровск Андрей Волков.

Кстати, военные продолжили делать свое черное дело даже после того, как в сети появился резонансный ролик. Теперь последствия их деятельности устраняет подрядчик. А руководству ЗАТО предстоит найти, кто именно из военных решил таким оригинальным способом ликвидировать последствия зимы на своей территории.

В Оленей Губе активисты возмутились свалки грязного снега, которую устроили у памятника погибшим подводникам.Активисты из Оленей Губы сняли видео снежной свалки у памятника погибшим подводникам в Оленей Губе, полное праведного негодавания. Автор: zato daneto! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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