2019-04-17T14:52:08+03:00
Политика

Мурманчан на работу сопровождали вертолет Ка-27 и машины ВАИ

Мотострелки Северного флота отрабатывала переброску техники
Елена МОЛОДЦОВА
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Вертолет сопровождал боевую технику и спешащих на работу автомобилистов на протяжении всего маршрута.Вертолет сопровождал боевую технику и спешащих на работу автомобилистов на протяжении всего маршрута.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Признаться, такого поворота не ожидал никто из автомобилистов. В 8:00 17 апреля Восточно-Объездная дорога на юге оказалась перекрыта экипажем ВАИ, а в небе кружил вертолет Ка-27. Причина такого сюрприза оказалась проста – учения подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

- После зимы мотострелки отрабатывали переброску военной и специальной техники из пункта постоянной дислокации к месту погрузки на десантные корабли. Для этого колонне из более 60 автомобилей и бронетехники пришлось преодолеть около двухсот километров, которые разделяют Печенгский район и губу Грязную Кольского залива, - рассказывает начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Признаться, спешащим на работу мурманчанам было доставлено минимальное количество неудобство. Боевая техника, среди которой были замечены три танка Т-72Б3 и шесть систем «Град» на базе автомобилей «Урал», проследовала стройной колонной по правому ряду проезжей части до места назначения. В губе Грязной она была погружена на большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец». На них она отправится в Лиинахамари, где будет отработана высадка морского десанта на необорудованное побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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