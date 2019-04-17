2019-04-17T14:08:09+03:00
Общество

Ставший миллионером житель Мурманской области купил лотерейный билет на почте

Выигрышный тираж состоялся в начале 2019 года
Иван ПЕТРОВ
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Один из тиражей "Русского Лото", выпавший на первый квартал 2019 года, стал поистине счастливым для жителя Заполярья. Фото: телеканал НТВОдин из тиражей "Русского Лото", выпавший на первый квартал 2019 года, стал поистине счастливым для жителя Заполярья. Фото: телеканал НТВ
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Все мы немножечко азартны, не так ли? Одни ходят по запретным клубам, чтобы дорваться до любимого «блэкджека» с «одноруким бандитом», а другие развлекаются поспокойнее. Например, участвуют в розыгрыше лотерейных билетов. Одному из наших земляков удалось поймать удачу за хвост.

Еще в начале января мы рассказывали Вам, как житель Мурманской области сорвал кругленький куш в лотерею. Случилось это аккурат на следующий день после Нового года. Сегодня появились некоторые подробности того, как победитель пришел к успеху и где приобрел свой «билет в лучшую жизнь».

- За первые 3 месяца текущего года общее количество выигрышных лотерейных билетов, купленных в отделениях «Почты России», превысило 6,6 миллиона. 73 участника стали миллионерами. Среди счастливчиков оказался житель Мурманской области, который в лотерею «Русское лото» выиграл 1 миллион рублей, - сообщает пресс-служба УФПС Мурманской области - филиала «Почта России».

Далеко не все жители Заполярья, кстати, доверяют лотерейным аттракционам. Некоторые северяне всерьез уверены, что так называемые «победители» - подставные фигуры, необходимые для стимуляции продаж. Доказать или опровергнуть такую точку зрения пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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