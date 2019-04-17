Верховный суд утвердил 250-тысячный штраф по делу о мурманской «Сказке»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-17T13:19:05+03:00

Строителям детского городка Сказка придется заплатить крупный штраф. Решение, принятое еще в 2018 году, так и не удалось оспорить... Фото: Виктор КОСТРОВ

Изменить размер текста: A A

В столице Заполярья завершилась грандиозная волокита, связанная с культурно-досуговым объектом. Конфликт между прокуратурой и городской администрацией оказался затяжным. Заявления, апелляции и жалобы сыпались со всех сторон словно из рога изобилия. Теннисный матч, да и только!

Все решилось на днях. Строителей детского городка «Сказка» в Мурманске все-таки оштрафуют. Такое решение подтвердили в высшей юридической инстанции - Верховном суде РФ.

- Лицо, виновное в осуществлении строительных работ на объекте «Детский городок» без соответствующего разрешения на строительство привлечено к административной ответственности. С назначением штрафа в размере 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Напомним, началась эта запутанная история еще в 2017 году. В Мурманске на проспекте Геров-Североморцев полным ходом обустраивали «Сказку», под контролем городской администрации. Весной работа застопорилась из-за пресловутого разрешения.

Детский городок в итоге все равно построили, но претензии со стороны контролирующих органов остались. Прокуратура еще в 2018 году потребовала выплатить упомянутый штраф в четверть миллиона.

Правда, Арбитражный суд Мурманской области отклонил данное решение. Начались долгие прения, и лишь недавно этот «теннисный матч» на юридическом поле закончился. Как видно, не в пользу администрации Мурманска...

ИСТОЧНИК KP.RU