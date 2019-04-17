2019-04-17T12:04:53+03:00
Происшествия

В Апатитах учащийся начальных классов сжег машину на улице

Впрочем, от автомобиля там осталось одно название - дряхлый «подснежник» давно растащили на запчасти
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области из-за одной горящей бумажки сгорел отечественный автомобиль. Точнее, кузов от него - все остальное уже растащили на запчасти... [снимок носит иллюстративный характер]В Мурманской области из-за одной горящей бумажки сгорел отечественный автомобиль. Точнее, кузов от него - все остальное уже растащили на запчасти... [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Заполярье остро стоит проблема автохлама. Заброшенные легковушки и микроавтобусы стоят во дворе годами. Пользы от них никакой: раздражают прохожих, мешают проезду спецмашин, портят внешний вид улицы... И уж конечно привлекают внимание хулиганов.

Вечером 16 апреля в Апатитах подожгли заброшенный автомобиль. Старенькая отечественная легковушка вспыхнула словно факел и выгорела дотла. Произошло это в районе улицы Ферсмана. Больше всего в этой истории удивляет возраст поджигателя. В роли юного пиромана выступил... учащийся начальных классов!

- Сотрудники пожарной службы прибыли на место и проверили записи с камеры видеонаблюдения. Были выявлены причастные лица - несовершеннолетние. Одного из ребят удалось найти. Мальчик объяснил, что поджег бумажку и бросил ее в машину. Никто из них не ожидал, что начнется такой сильный пожар. Дети в испуге разбежались. На момент возгорания автомобиль был уже полностью разукомплектован, разобран; без регистрационных знаков, - пояснила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Шустрый паренек еще не дорос до возраста уголовной ответственности. После воспитательной беседы в ПДН его отпустили с миром. А вот родителей, скорее всего, оштрафуют.

Конечно, молодой человек помог Апатитам избавиться от автохлама, но назвать его поступок похвальным нельзя. Поджог - противозаконное и опасное деяние. Заниматься уборкой таких вот подснежников должны городские власти. Очень жаль, что они не сделали этого вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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