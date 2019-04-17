2019-04-17T13:41:36+03:00
Происшествия

Сумма взятки в деле начальника оперотдела колонии в Мурмашах увеличилась на 50 тысяч рублей

Второй эпизод удалось выявить благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сразу двух ведомств
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Возможно, если бы не долг перед букмекерами, сотрудник уголовно-исполнительной системы и не пошел бы на преступление.Возможно, если бы не долг перед букмекерами, сотрудник уголовно-исполнительной системы и не пошел бы на преступление.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Азарт до добра еще никого не доводил. Вот и начальник оперативного отдела исправительной колонии строго режима №18 в Мурмашах слишком увлекся ставками в букмекерской компании и теперь вполне может угодить за решетку. Напомним, мужчина попался на взятке в 20 тысяч рублей, которую получил за доставку осужденному, находящемуся по ту сторону колючей проволоки, iPhone, и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия». Но недавно в деле появился второй эпизод.

- Его удалось выявить в ходе оперативно-розыскных мероприятий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции и отдела собственной безопасности УФСИН. В октябре 2018 года подозреваемый пронес на территорию ИК-18 еще один мобильный телефон и передал все тому же осужденному. В качестве благодарности супруга сидельца перевела 50 тысяч рублей на счет начальника отдела, открытый в мобильном приложении букмекерской компании, - рассказывает подробности старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Расследование уголовного дела продолжается. И вполне вероятно, что в нем могут всплыть еще эпизоды. По информации источника «КП», долг подозреваемого перед букмекерами порядка 200 тысяч рублей, если не больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Оленьей Губе военные выгружали грязный снег у памятника погибшим подводникам
В Мурманске дважды подряд горела 6-этажка на улице Буркова - спасен человек
Мурманчан на работу сопровождали вертолет Ка-27 и машины ВАИ
Ставший миллионером житель Мурманской области купил лотерейный билет на почте
Верховный суд утвердил 250-тысячный штраф по делу о мурманской «Сказке»
Над Мурманском будут летать самолеты и вертолеты
В Апатитах учащийся начальных классов сжег машину на улице
В аэропорту «Мурманск» до конца дня снимут объявления о сокращении времени бесплатной парковки
В Мурманске осушили затопленную набережную Семеновского озера
В Мурманской области начинается череда субботников
В Кандалакшском районе жертвами браконьеров стала лосиха с детенышем
В Мурманске маршрутка вылетела в кювет, уходя от столкновения с собакой
Мурманчанка, пытавшаяся стать мэром Аланьи, встретилась с Андреем Малаховым
В Мурманcке из-под земли забил нерукотворный фонтан
В Апатитах пропавший мужчина с ожогами на лице найден по пути в аэропорт
Из-за нерасчищенной площадки вертолет санавиации сел прямо на дорогу Кировск-Апатиты
Работник мурманского офиса через люк украл велосипеды и лыжи на 90 тысяч рублей
Пес, живший на углях от потухшего костра под Мурманском, ищет дом
Противник пограничной стены в Мурманской области Фруде Берг получил 14 лет колонии
Митя Фомин снял клип на мурманском ледоколе "50 лет Победы"
В центре Мурманска у маршрутки отлетели колеса
Современный вертолет для Центра медицины катастроф Мурманской области взяли на время
Жителей Абрам-Мыса просят пить и готовить пищу из бутилированной воды
В Сочи гренландского тюленя из Баренцева моря назвали Люсей
Пьяную кандалакшанку оштрафовали на 7 тысяч рублей за нападение на полицейского