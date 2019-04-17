Сумма взятки в деле начальника оперотдела колонии в Мурмашах увеличилась на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-17T13:41:36+03:00

Возможно, если бы не долг перед букмекерами, сотрудник уголовно-исполнительной системы и не пошел бы на преступление. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Азарт до добра еще никого не доводил. Вот и начальник оперативного отдела исправительной колонии строго режима №18 в Мурмашах слишком увлекся ставками в букмекерской компании и теперь вполне может угодить за решетку. Напомним, мужчина попался на взятке в 20 тысяч рублей, которую получил за доставку осужденному, находящемуся по ту сторону колючей проволоки, iPhone, и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия». Но недавно в деле появился второй эпизод.

- Его удалось выявить в ходе оперативно-розыскных мероприятий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции и отдела собственной безопасности УФСИН. В октябре 2018 года подозреваемый пронес на территорию ИК-18 еще один мобильный телефон и передал все тому же осужденному. В качестве благодарности супруга сидельца перевела 50 тысяч рублей на счет начальника отдела, открытый в мобильном приложении букмекерской компании, - рассказывает подробности старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Расследование уголовного дела продолжается. И вполне вероятно, что в нем могут всплыть еще эпизоды. По информации источника «КП», долг подозреваемого перед букмекерами порядка 200 тысяч рублей, если не больше.

ИСТОЧНИК KP.RU