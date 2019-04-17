2019-04-17T11:31:20+03:00
Общество

В аэропорту «Мурманск» до конца дня снимут объявления о сокращении времени бесплатной парковки

Хотя не отрицают, что такие планы были
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В аэропорту "Мурманск" можно будет бесплатно стоять по-прежнему полчаса.В аэропорту "Мурманск" можно будет бесплатно стоять по-прежнему полчаса.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Еще в понедельник, 15 апреля, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил о том, что время бесплатной парковки в главной воздушной гавани Заполярья сокращено не будет. Напомним, на прошлой неделе при въезде в аэропорт «Мурманск» появились объявления о том, что с 6 мая находиться на территории аэровокзала «железным коням» без финансовых потерь можно будет только 15 минут. Люди не успели возмутиться, как Андрей Владимирович вмешался в ситуацию и отменил грядущие неприятные изменения.

- Вчера вечером была в аэропорту, объявления о сокращении времени парковки висят на месте. Так, что если Чибис и отменил нововведения, то в аэропорту не в курсе, - выразила недовольство читательница «КП».

Но оказалось, что переживать, действительно, не за что.

- Такие планы были, но мы передумали. Время бесплатной стоянки сокращено не будет. С объявлениями, которые висят на въезде, мы поторопились. Они будут сняты до конца сегодняшнего дня, - поспешил успокоить коммерческий директор аэропорта «Мурманск» Александр Максимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске осушили затопленную набережную Семеновского озера
В Мурманской области начинается череда субботников
В Кандалакшском районе жертвами браконьеров стала лосиха с детенышем
В Мурманске маршрутка вылетела в кювет, уходя от столкновения с собакой
Мурманчанка, пытавшаяся стать мэром Аланьи, встретилась с Андреем Малаховым
В Мурманcке из-под земли забил нерукотворный фонтан
В Апатитах пропавший мужчина с ожогами на лице найден по пути в аэропорт
Из-за нерасчищенной площадки вертолет санавиации сел прямо на дорогу Кировск-Апатиты
Работник мурманского офиса через люк украл велосипеды и лыжи на 90 тысяч рублей
Пес, живший на углях от потухшего костра под Мурманском, ищет дом
Противник пограничной стены в Мурманской области Фруде Берг получил 14 лет колонии
Митя Фомин снял клип на мурманском ледоколе "50 лет Победы"
В центре Мурманска у маршрутки отлетели колеса
Современный вертолет для Центра медицины катастроф Мурманской области взяли на время
Жителей Абрам-Мыса просят пить и готовить пищу из бутилированной воды
В Сочи гренландского тюленя из Баренцева моря назвали Люсей
Пьяную кандалакшанку оштрафовали на 7 тысяч рублей за нападение на полицейского