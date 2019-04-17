В аэропорту «Мурманск» до конца дня снимут объявления о сокращении времени бесплатной парковки

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-17T11:31:20+03:00

Хотя не отрицают, что такие планы были

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Еще в понедельник, 15 апреля, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил о том, что время бесплатной парковки в главной воздушной гавани Заполярья сокращено не будет. Напомним, на прошлой неделе при въезде в аэропорт «Мурманск» появились объявления о том, что с 6 мая находиться на территории аэровокзала «железным коням» без финансовых потерь можно будет только 15 минут. Люди не успели возмутиться, как Андрей Владимирович вмешался в ситуацию и отменил грядущие неприятные изменения.

- Вчера вечером была в аэропорту, объявления о сокращении времени парковки висят на месте. Так, что если Чибис и отменил нововведения, то в аэропорту не в курсе, - выразила недовольство читательница «КП».

Но оказалось, что переживать, действительно, не за что.

- Такие планы были, но мы передумали. Время бесплатной стоянки сокращено не будет. С объявлениями, которые висят на въезде, мы поторопились. Они будут сняты до конца сегодняшнего дня, - поспешил успокоить коммерческий директор аэропорта «Мурманск» Александр Максимов.

ИСТОЧНИК KP.RU