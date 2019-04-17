В Мурманске осушили затопленную набережную Семеновского озера

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-17T11:03:09+03:00

Для этого сотрудники «Парков и скверов» задействовали дренажную систему

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«По горло в весне» приходится ходить жителям областного центра. Каждый год в городе начинается наводнение в связи с потеплением. Рытвины в мурманских дворах заполняются талой водой, превращаясь в небольшие озера. Но самое печальное, когда подобная ситуация происходит с недавно отремонтированными объектами.

Вот так выглядела набережная Семеновского озера "на пике" затопления. Фото: Настя Рагель

На днях это случилось с набережной Семеновского озера, которая сама превратилась в небольшой пруд. Немало поспособствовала такому развитию событий халатность коммунальщиков - грязный снег они сбрасывали прямо в акваторию.

Талые воды не просачивались сквозь декоративную плитку, вот и получился небольшой бассейн. Фотографию затопленной набережной мурманчане выложили в соцсети. Вскоре ответственная за объект компания приняла меры.

- По информации МАУК «Мурманские городские парки и скверы» на сегодняшний день ливневая канализация прочищена, затопления набережной нет, - сообщила 16 апреля пресс-служба городской администрации.

Участники обсуждения в группе «Мурманск: что есть и что будет?» не стали останавливаться на достигнутом. Северяне припомнили проблемы в других городских скверах. Везде и повсюду тротуарная плитка подвергается негативному влиянию со стороны коммунальщиков. Под воздействием ковшей и ломиков она превратилась в сплошное крошево.

Мурманчане обратили внимание, что, если бы снег вывозили вовремя, он бы просто не успел затвердеть. И тогда не пришлось бы долбить ледяной пласт, причиняя ущерб культурно-досуговым объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU