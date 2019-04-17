2019-04-17T10:08:12+03:00
Происшествия

В Кандалакшском районе жертвами браконьеров стала лосиха с детенышем

В природоохранной прокуратуре Мурманской области нанесенный ущерб оценили в 960 тысяч рублей
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Двумя выстрелами браконьеры лишили жизни лосиху и ее годовалого детеныша. Фото: deingel.comДвумя выстрелами браконьеры лишили жизни лосиху и ее годовалого детеныша. Фото: deingel.com
Изменить размер текста:

Этой весной лосям, живущим на Кольском полуострове, тотально не везет. Напомним, в конце марта жертвой браконьеров пала лосиха на территории заповедника «Панойский» в Ловозерском районе. В охотнадзоре Мурманской области нанесенный животному миру ущерб оценили в 560 тысяч рублей, а в полиции возбудили уголовное дело. И вот новое убийство, и на этот раз с еще более катастрофическими последствиями.

- 21 марта в государственном заказнике «Кутса», что в Кандалакшском районе, браконьеры вновь вышли на незаконную охоту. В итоге от их рук погибли самка и лосенок, которому не было еще и года. Животному миру причинен ущерб на 960 тысяч рублей, - сообщают в природоохранной прокуратуре Мурманской области.

В полиции уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная на особо охраняемой природной территории с причинением особо крупного ущерба». Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту «Мурманск» до конца дня снимут объявления о сокращении времени бесплатной парковки
В Мурманске осушили затопленную набережную Семеновского озера
В Мурманской области начинается череда субботников
В Мурманске маршрутка вылетела в кювет, уходя от столкновения с собакой
Мурманчанка, пытавшаяся стать мэром Аланьи, встретилась с Андреем Малаховым
В Мурманcке из-под земли забил нерукотворный фонтан
В Апатитах пропавший мужчина с ожогами на лице найден по пути в аэропорт
Из-за нерасчищенной площадки вертолет санавиации сел прямо на дорогу Кировск-Апатиты
Работник мурманского офиса через люк украл велосипеды и лыжи на 90 тысяч рублей
Пес, живший на углях от потухшего костра под Мурманском, ищет дом
Противник пограничной стены в Мурманской области Фруде Берг получил 14 лет колонии
Митя Фомин снял клип на мурманском ледоколе "50 лет Победы"
В центре Мурманска у маршрутки отлетели колеса
Современный вертолет для Центра медицины катастроф Мурманской области взяли на время
Жителей Абрам-Мыса просят пить и готовить пищу из бутилированной воды
В Сочи гренландского тюленя из Баренцева моря назвали Люсей
Пьяную кандалакшанку оштрафовали на 7 тысяч рублей за нападение на полицейского