В Кандалакшском районе жертвами браконьеров стала лосиха с детенышем

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-17T10:08:12+03:00

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Этой весной лосям, живущим на Кольском полуострове, тотально не везет. Напомним, в конце марта жертвой браконьеров пала лосиха на территории заповедника «Панойский» в Ловозерском районе. В охотнадзоре Мурманской области нанесенный животному миру ущерб оценили в 560 тысяч рублей, а в полиции возбудили уголовное дело. И вот новое убийство, и на этот раз с еще более катастрофическими последствиями.

- 21 марта в государственном заказнике «Кутса», что в Кандалакшском районе, браконьеры вновь вышли на незаконную охоту. В итоге от их рук погибли самка и лосенок, которому не было еще и года. Животному миру причинен ущерб на 960 тысяч рублей, - сообщают в природоохранной прокуратуре Мурманской области.

В полиции уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная на особо охраняемой природной территории с причинением особо крупного ущерба». Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU