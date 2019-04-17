2019-04-17T10:44:37+03:00
Общество

В Мурманской области начинается череда субботников

В них должны принять участие 29 тысяч северян
Ника СВЕТЛОВА
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Пакеты и метлы готовы!Пакеты и метлы готовы!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Снега стало меньше, а вот мусора больше. Такую картину наблюдают северяне в городах. Коммунальные службы, конечно, убираются. Но почему бы им не помочь? В Мурманской области начинается пора субботников.

- Первые весенние субботники в городах и посёлках Мурманской области пройдут уже на этой неделе: 19 апреля – в ЗАТО Александровск и Заозёрск, 20 апреля – в Коле, Молочном, Мурмашах и ЗАТО Островной. Также субботники на территории региона будут организованы перед майскими праздниками – 29 и 30 апреля, 4 и 8 мая. Завершится весенний «марафон» субботниками 15 и 29 мая, - рассказали в пресс-службе правительства Мурманской области.

Всеобщая уборка - прекрасный повод сделать города красивыми к майским праздникам и не только. Поучаствовать в них просто. Можно взять из дома мусорные пакеты и перчатки. Или же связаться со своей управляющей компанией, ТСЖ или ЖКС. И те организуют необходимый инвентарь. Также врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что всем северянам, которые захотят поучаствовать в субботниках, помогут администрации городов. По скромным оценкам, выйти на улицы ради чистоты должны 29 тысяч северян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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