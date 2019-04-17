В Мурманске маршрутка вылетела в кювет, уходя от столкновения с собакой

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-17T09:29:25+03:00

Водителю маршрутки пришлось свернуть с дороги, чтобы спасти жизнь собаке. Фото: Мурманск ДТП ЧП

На помощь водителю микроавтобуса пришли его коллеги, организовав транспортный коллапс на улице Фролова

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Один за всех и все за одного! Этим хорошо известным девизом из незабвенных «Трех мушкетеров», как оказалась, руководствуются водители маршруток. Инцидент произошел вечером 16 апреля на улице Фролова в Мурманске.

Один из микроавтобусов, курсирующий по маршруту №54, съехал в кювет. На помощь ему пришли его коллеги сразу четырех маршруток, забыв про ожидающих их на остановке пассажиров. Тем самым, водители устроили на «больничке» настоящий транспортный коллапс. Правда, пользователи соцсетей такое братство не оценили.

- Слезли с ослов и на маршрутку сразу, - прокомментировала появившийся пост Настя Миронова.

Были еще версии о том, что водитель был попросту нетрезв. Но истинная причина ДТП оказалась заслуживающей уважения.

- Он свернул, чтобы собаку не сбить, - ответил северянке Сардор Дехконов.

А вот были ли в микроавтобусе пассажиры и не подверг ли их риску добросердечный водитель, спасая жизнь животного, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU