2019-04-17T08:48:35+03:00
Звезды

Мурманчанка, пытавшаяся стать мэром Аланьи, встретилась с Андреем Малаховым

Анастасия Петрова-Четинкайя шесть лет не была в России
Мария ПАШЕНКОВА
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Анастасия Петрова-Четинкайя встретилась в Москве с Андреем Малаховым. Фото: www.facebook.com/anastasia.petrova.1654Анастасия Петрова-Четинкайя встретилась в Москве с Андреем Малаховым. Фото: www.facebook.com/anastasia.petrova.1654
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31 марта в Турции прошли выборы: во многих муниципалитетах голосовали за новых мэров. В Аланье баллотировалась уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя. Если бы она победила, то стала первой этнической русской, кто возглавил турецкий город. Увы, нашу соотечественницу поддержало менее тысячи жителей, в то время как победителя - свыше 60 тысяч.

После выборов Анастасия, как и обещала, полетела в России. Здесь она не была более 6 лет! А ее муж Айхан и вовсе не был на Родине супруги.

В Мурманск пара летела через Москву. И не просто так. Там состоялась встреча Анастасии Петровой-Четинкайя с Андреем Малаховым. Знаменитому земляку она привезла сувениры из Аланьи. Правда, ни мурманчанка, ни апатитчанин не рассказали, были ли встреча просто дружеской, или же готовится какой-то проект.

- Долгожданная встреча земляков. Человек с невероятной энергией и харизмой. Спасибо Андрею за теплый прием. И эта встреча не последняя, - рассказала Анастасия у себя на страницу в Facebook.

В Мурманске она наконец сможет провести время с семьей, с которой часто приходилось общаться только через "Скайп".

ИСТОЧНИК KP.RU

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