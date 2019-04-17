В Мурманcке из-под земли забил нерукотворный фонтан

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-17T08:27:36+03:00

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Сезон фонтантов в Мурманске еще не открыт: законсервированные на зиму конструкции планируют запустить не раньше мая.

Или все-таки открыт? Ведь на улице Морская вечером 16 апреля увидели столб воды. Нерукотворный фонтан появился прямо посреди проезжей части. Напор был столь мощным, что вода выкинула крышку люка и поднялась в высоту примерно на два метра.

В "Мурманскводоканале" пояснили, что у дома №11 на улице Морская произошла авария.

- С 1.45 17 апреля была прекращена подача холодной воды в домах №9 и 11. Водоснабжение было восстановлено в 3.55, - рассказали в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, сейчас проблему с водой испытывают жители Абрам-мыса. Причиной тому стал паводок. Местным жителям советуют запасаться покупной водой. Ведь готовить или пить то, что сейчас течет из-под крана, нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU