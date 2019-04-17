В Мурманcке из-под земли забил нерукотворный фонтан
Сезон фонтантов в Мурманске еще не открыт: законсервированные на зиму конструкции планируют запустить не раньше мая.
Или все-таки открыт? Ведь на улице Морская вечером 16 апреля увидели столб воды. Нерукотворный фонтан появился прямо посреди проезжей части. Напор был столь мощным, что вода выкинула крышку люка и поднялась в высоту примерно на два метра.
В "Мурманскводоканале" пояснили, что у дома №11 на улице Морская произошла авария.
- С 1.45 17 апреля была прекращена подача холодной воды в домах №9 и 11. Водоснабжение было восстановлено в 3.55, - рассказали в ресурсоснабжающей компании.
Напомним, сейчас проблему с водой испытывают жители Абрам-мыса. Причиной тому стал паводок. Местным жителям советуют запасаться покупной водой. Ведь готовить или пить то, что сейчас течет из-под крана, нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU