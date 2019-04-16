В Апатитах пропавший мужчина с ожогами на лице найден по пути в аэропорт

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-16T18:31:50+03:00

В Апатитах живым и здоровым найден Сергей Лихачев, пропавший пару дней тому назад. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области

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В Мурманской области отмечен очередной случай, когда исчезновение человека завершилось благополучно. А между тем, все предпосылки этой истории выглядели не слишком обнадеживающе.

Взрослый мужчина внезапно пропал средь бела дня, ушел в неизвестном направлении и несколько суток не выходил на связь. Но в итоге 46-летнего Сергея Лихачева из Апатитов удалось найти. Заметили случайные прохожие...

- Мужчина шел по направлению к аэропорту «Хибины». Граждане узнали его по описанию и позвонили в полицию, после чего на место прибыл наряд МВД, который доставил мужчину по месту жительства. Сейчас его жизни ничто не угрожает, - пояснила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Узнали Сергея Александровича по основной примете, а именно, по следам от ожогов в лицевой области. Полиция не располагает информацией о том, что послужило причиной для исчезновения Сергея Лихачева. Некоторый свет на произошедшие события проливают комментарии в соцсети, под постами о розыске. Оставляли их жители Апатитов в ходе поисков.

Сначала сотрудница магазина обмолвилась, что мужчина заходил в торговую точку и завел бессвязный монолог, после чего ушел. А затем другие пользователи узнали в пропавшем человеке... пациента местного медицинского учреждения. Видимо, именно этим объяснялось эксцентричное поведение северянина.

ИСТОЧНИК KP.RU