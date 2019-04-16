Работник мурманского офиса через люк украл велосипеды и лыжи на 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-16T18:17:26+03:00

Мурманская компания чуть не потеряла "велики" и лыжи на сумму 90 тысяч. Вещи похитили прямо из подвала. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Житель Мурманска совершил хорошо продуманную кражу. Но и полицейские оказались «не промах» - раскрыли преступление в кратчайший срок. А все украденные вещи вернули владельцам.

Началась эта история пару недель назад. Молодого мурманчанина пригласили поработать в одном из городских офисов, сделать ремонт. Во время работы 25-летний парень наткнулся на неприметный люк и распахнул его. Глаза у мурманчанина загорелись. В подвальном закутке он увидел дорогой спортинвентарь. Парень решился на кражу...

- Для этого подозреваемый изготовил дубликат ключей и приходил в офис фирмы несколько раз, по ночам. Среди украденного несколько велосипедов, сноуборды, лыжи, хоккейные и роликовые коньки, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Вскоре сотрудники компании хватились пропажи и заявили о хищении на общую сумму 90 тысяч рублей. Полицейские догадались, что, раз уж дверь офиса не взломана, искать похитителя нужно среди работников организации.

Сотрудника ремонтной бригады задержали. Пропавшие вещи нашли у мурманчанина в гараже. Парень имеет все шансы уехать в колонию общего режима на срок до 5-ти лет. Судить подозреваемого будут за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение (статья 158 часть 2 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU