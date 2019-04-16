Из-за нерасчищенной площадки вертолет санавиации сел прямо на дорогу Кировск-Апатиты

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-16T18:30:22+03:00

Изменить размер текста: A A

16 апреля в группе "Мурманск ДТП ЧП" появилось эффектное видео. Автор сообщил, что сделал его на трассе между Кировском и Апатитами. Здесь прямо на дорогу сел вертолет санавиации.

Северяне стали гадать, что же случилось, раз "вертушку" пришлось сажать на проезжую часть. Может, серьезная авария? Или, как в 2013 году, когда пришлось спасать горняка? Ответы на вопрос дали в Центре медицины катастроф.

- Вертолет выполнял санзадание. Пациентку перевозили из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в областную, вертолет забрал ее у "скорой". Аварии не было, - пояснили "КП" в Центре.

Посадка прямо на дорогу не была запланирована. Дело в том, что старый аэродром под Апатитам, куда сначала хотел приземлиться вертолет, оказался полностью заметен снегом.

Напомним, недавно в Мурманской области появился новенький борт санавиации. А в ближайшее время при больнице им. Баяндина хотят построить две вертолетные площадки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/703554" frameborder="0"></iframe> Вертолет санавиации сел на дорогу Кировск-Апатиты.Автор: "Мурманск ДТП ЧП"

ИСТОЧНИК KP.RU