Пес, живший на углях от потухшего костра под Мурманском, ищет дом

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-16T17:44:42+03:00

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Эту историю можно было назвать сказкой со счастливым концом, но пока до ее логического завершения далеко. Пес, который неизвестно, сколько времени жил в лесу под Мурманском, проводя большую часть времени на углях от потухшего костра. К счастью, его заметили проезжающие мимо люди и сообщили о собачьей беде зоозащитникам.

- Пса поймали и отвезли в гостиницу. В машине Форест – так мы окрестили нашего нового подопечного – вел себя хорошо. Так что доехали мы спокойно. После того, как он пришел в себя от стресса, оказалось, что пес очень ласковый и компанейский. К нам уже поступило пара предложений забрать Фореста на предприятия, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Но прежде, чем отдать в добрые руки, зоозащитники хотят привить Фореста и кастрировать. На эти цели волонтеры даже открыли сбор, но нашелся человек, которые перевел на содержание и медицинское обслуживание лесного пса 15 тысяч рублей. С этих денег Юлия Рекало уже оплатила месяц проживания Фореста в зоогостинице, а остаток будет потрачен на корм и стерилизацию. Только после этой процедуры зоозащитники будут решать его дальнейшую судьбу. А пока будут рады, если появятся желающие предоставить псу временный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU