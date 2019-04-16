Пес, живший на углях от потухшего костра под Мурманском, ищет дом
Эту историю можно было назвать сказкой со счастливым концом, но пока до ее логического завершения далеко. Пес, который неизвестно, сколько времени жил в лесу под Мурманском, проводя большую часть времени на углях от потухшего костра. К счастью, его заметили проезжающие мимо люди и сообщили о собачьей беде зоозащитникам.
- Пса поймали и отвезли в гостиницу. В машине Форест – так мы окрестили нашего нового подопечного – вел себя хорошо. Так что доехали мы спокойно. После того, как он пришел в себя от стресса, оказалось, что пес очень ласковый и компанейский. К нам уже поступило пара предложений забрать Фореста на предприятия, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.
Но прежде, чем отдать в добрые руки, зоозащитники хотят привить Фореста и кастрировать. На эти цели волонтеры даже открыли сбор, но нашелся человек, которые перевел на содержание и медицинское обслуживание лесного пса 15 тысяч рублей. С этих денег Юлия Рекало уже оплатила месяц проживания Фореста в зоогостинице, а остаток будет потрачен на корм и стерилизацию. Только после этой процедуры зоозащитники будут решать его дальнейшую судьбу. А пока будут рады, если появятся желающие предоставить псу временный дом.
ИСТОЧНИК KP.RU