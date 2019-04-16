Противник пограничной стены в Мурманской области Фруде Берг получил 14 лет колонии

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-16T17:05:40+03:00

«Дедушка-шпион», Фруде Берг, уповает на помилование. Ведь даже даже крепким и молодым заключенным тяжело отбывать 14-летний срок... Фото: AP (DagbladetTV)

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Сел в 63 года, вышел в 77. Мрачный прогноз! Но у бывшего норвежского пограничиника нет другого выбора - придется выживать в колонии. На днях московский городской суд вынес суровый приговор пожилому мужчине. Согласно решению Фемиды, ближайшие годы иностранец проведет за колючей проволокой.

- Мосгорсуд приговорил к 14-ти годам колонии подданного Норвегии Фруде Берга за шпионаж. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, - сообщает агентство «Интерфакс».

В конце 2017 года мужчина гостил в Москве, где был задержан сотрудниками ФСБ. По версии следствия, 63-летний норвежец хотел заполучить секретную информацию о российских субмаринах. При себя у господина Берга обнаружили свыше 10-ти тысяч евро. По российским меркам целое состояние - около миллиона рублей, и все эти деньги теперь переведут в государственную казну РФ.

По версии самого Фруде Берга, ни о каком шпионаже речи не шло, и секретную информацию он добывать не собирался. Деньги ему, якобы, передали для доставки некой женщине, которая находится в тяжелой жизненной ситуации. Ранее иностранный узник с горечью заявлял, что его подставили и бросили.

Обжаловать приговор Фруде Берг не будет. По словам адвоката Ильи Новикова, это делается из надежды на скорое помилование. Не исключается также обмен норвежской стороной на другого обвиняемого в шпионаже.

Напомним, Фруде Берг в свое время высказывался против строительства стены между Мурманской областью и Норвегией.

ИСТОЧНИК KP.RU