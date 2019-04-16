В Сочи гренландского тюленя из Баренцева моря назвали Люсей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-16T14:42:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ох, уж эти капризные красавицы! Никогда не знаешь, что им придется по душе. Вот и гренландский тюлень из Баренцева моря, который в начале января переехал на постоянное жительство в Сочи, среди сотни оригинальный и очаровательных имен, выбрала простое, но милое Люся. Напомним, чтобы определиться с кличкой, «Аквариум и Морской зоопарк» организовал конкурс рисунков.

- Наша очаровательная обитательница выбрала себе имя сама. По словам ее тренера, именно на Люсю она с радостью отозвалась. Имя предложил 6-летний Костя Доброхотов из Сочи. Он и стал главным победителем конкурса! Поздравляем! – объявили результаты конкурса в «Аквариуме и Морском зоопарке».

К слову, работы на конкурс посетители зоопарка присылали со всей страны. Так например, среди победителей замечены не только сочиныцы, но и сестры Пелхоткины из Подмосковья и пятилетняя Алена Овчинникова из Перми. Кстати, активные пользователи предлагали назвать гостью из Баренцева моря Лютиком, Тюбой (тюлень из Баренцева моря – Ред.), Лулу или Матильдой.

- Самочка, действительно, просто прелесть! Холенная! И аппетит отменный. В общем, не нарадуемся на нее, - рассказали о Люсе в «Аквариуме и Морском зоопарке».

ИСТОЧНИК KP.RU