2019-04-16T15:12:29+03:00
Происшествия

Жителей Абрам-Мыса просят пить и готовить пищу из бутилированной воды

Из-за паводка Н2О, текущая из крана, перестала отвечать требованиям санитарных правил
Елена МОЛОДЦОВА
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А пока жителям Абрам-Мысу даже лучше руки не мыть водой из-под крана.А пока жителям Абрам-Мысу даже лучше руки не мыть водой из-под крана.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Как бы не старались власти Кольского района подстелить соломку и избежать тотального ухудшения воды в кранах жителей Минькино и Абрам-Мыса, им это не удалось. В администрации Мурманска уже объявили о том, что пить и готовить пищу из водопроводной Н2О в микрорайоне на западном берегу Кольского залива не стоит.

- Населению Абрам-Мыс рекомендуется не использовать воду, подаваемую Мурманскводоканалом из реки Большая Лавна, для питья, приготовления пищи и санитарно-гигиенических потребностей. В точки розничной торговли направим обращения об организации бесперебойной торговли бутилированной водой, - сообщили в администрации Мурманска. – В школе №16 и детском саду №76 необходимо применять фильтры, установленные на системах холодного водоснабжения учреждений.

В Мурманскводоканале о проблеме знают, но исправить ситуацию пока не в силах, хотя она и происходит третий год подряд.

- Очистные сооружения в Абрам-Мысе нам передали войсковые части. По факту они представляют собой водозабор и хлор, иными словами как таковых сооружений водоподготовки там нет. Пока идет паводок, ничего не сделать – его просто надо переждать, - объясняет начальник отдела ПТО Мурманскводоканала Александр Березин.

Предприятие прорабатывает возможность подключить Абрам-Мыс, Дровяное и Минькино к водопроводу восточного берега залива. Специалисты хотят протянуть трубу уже в этом году, но пока только до Дровяного, где качество воды находится в безопасных пределах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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