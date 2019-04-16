В центре Мурманска у маршрутки отлетели колеса

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-16T16:13:08+03:00

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Тревожный снимок опубликовали в соцсети жители областного центра в интернете. Пользователи общественного транспорта наверняка схватятся за голову. Еще бы, на фотографии просматривается маршрутный микроатобус, который потерял самое ценное - колеса!

Как отмечают пользователи соцсети, тревожный случай с маршруткой произошел 16 апреля ранним утром. Колеса отлетели у автомобиля самом центре Мурманска, возле дома №80 по проспекту Ленина.

Пострадавших нет. По одной версии, колеса оторвались, когда микроавтобус двигался на относительно небольшой скорости, скорее «полз», так что на пассажирах инцидент не отразился. По другой версии, колеса и вовсе не отлетали - водитель, дескать, сам их открутил, когда почувствовал, что с автомобилем творится что-то неладное. Вот процесс замены и попал на камеру.

- Около часа назад говорил, возможно, даже этому водителю: «подтяни гайки левых задних колес». Обещал это сделать, - поделился в паблике участник обсуждения, мурманчанин под ником «Джон Эксперт».

Проблема с техническим оснащением общественного транспорта в Заполярье остается очень острой. Главным образом, она касается междугородних и пригородных автобусов и маршруток. Не так давно отлетело колесо у автобуса №205 «Мурманск-Видяево». А до этого колесо заклинило на маршруте №106.

ИСТОЧНИК KP.RU