Проверка слуха: лицей в Мурманске эвакуировали из-за запаха газа

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-16T13:39:39+03:00

В лицее "КП" рассказали: эвакуации, тем более утечки газа, не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Тревожная новость быстро разлетелась по Мурманску: в гимназии №2 прошла эвакуация. Причиной назывался запах газа, который якобы почувствовали школьники и учителя.

В пресс-службе МЧС России по Мурманской области сообщили, что, по предварительной информации, в школе был распылен газовый баллончик. Понадобилось только проветривание.

Чтобы собрать полную картину, мы дозвонились в гимназию №2.

- Вы знаете, у нас даже газа нет, - сообщили в администрации общеобразовательного учреждения. - И все в порядке, уроки идут.

Звоним в лицей №2, т.к. у коллег, сообщивших об эвакуации, гимназия №2 оказалась на улице Самойловой (на самом деле она находится на проспекте Ленина, а по этому адресу как раз лицей).

- У нас не было никакой эвакуации, тем более утечки газа! "Мурманскводоканал" проводит работы из-за аварии, поэтому у нас нет воды. По требованиям, мы не можем в таких условиях проводить занятия. Поэтому детей отпустили домой. Завтра уроков тоже не будет, т.к. пробы воды отправятся на экспертизу в Роспотребнадзор. Занятия возобновятся в четверг, - рассказала "КП" директор лицея №2 Екатерина Плетнева.

Получилось, как в стихотворении: а у нас в квартире газа, а у нас - водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU