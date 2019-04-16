2019-04-16T13:39:39+03:00
Происшествия

Проверка слуха: лицей в Мурманске эвакуировали из-за запаха газа

"КП" связалась с руководством образовательного учреждения, чтобы узнать подробности
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В лицее "КП" рассказали: эвакуации, тем более утечки газа, не было.В лицее "КП" рассказали: эвакуации, тем более утечки газа, не было.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Тревожная новость быстро разлетелась по Мурманску: в гимназии №2 прошла эвакуация. Причиной назывался запах газа, который якобы почувствовали школьники и учителя.

В пресс-службе МЧС России по Мурманской области сообщили, что, по предварительной информации, в школе был распылен газовый баллончик. Понадобилось только проветривание.

Чтобы собрать полную картину, мы дозвонились в гимназию №2.

- Вы знаете, у нас даже газа нет, - сообщили в администрации общеобразовательного учреждения. - И все в порядке, уроки идут.

Звоним в лицей №2, т.к. у коллег, сообщивших об эвакуации, гимназия №2 оказалась на улице Самойловой (на самом деле она находится на проспекте Ленина, а по этому адресу как раз лицей).

- У нас не было никакой эвакуации, тем более утечки газа! "Мурманскводоканал" проводит работы из-за аварии, поэтому у нас нет воды. По требованиям, мы не можем в таких условиях проводить занятия. Поэтому детей отпустили домой. Завтра уроков тоже не будет, т.к. пробы воды отправятся на экспертизу в Роспотребнадзор. Занятия возобновятся в четверг, - рассказала "КП" директор лицея №2 Екатерина Плетнева.

Получилось, как в стихотворении: а у нас в квартире газа, а у нас - водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Митя Фомин снял клип на мурманском ледоколе "50 лет Победы"
В центре Мурманска у маршрутки отлетели колеса
Современный вертолет для Центра медицины катастроф Мурманской области взяли на время
Жителей Абрам-Мыса просят пить и готовить пищу из бутилированной воды
В Сочи гренландского тюленя из Баренцева моря назвали Люсей
Пьяную кандалакшанку оштрафовали на 7 тысяч рублей за нападение на полицейского
Собраны деньги на адвоката для мурманских моряков, арестованных в Кабо-Верде за кокаин
Пропавшая в Мурманске девочка приходит домой, когда нет родителей
Житель Снежногорска, который спас людей с горящего катера, получит награду
В аварии между Мурманском и Североморском пострадали три человека
Врио вице-губернатора Мария Дерунова: "Нотр-Дам, спасибо за твою жертву"
В Северморске бездомный угнал Jeep Grand Cherokee у приютивших его коммунальщиков и попал в ДТП
В Мурманске под суд пойдет начальник отряда исправительной колонии №17
Мурманчанин рассказал об итогах эксперимента, как записаться к врачу с десяти телефонов
В Апатитах задержали эксгибициониста, потому что полицейские вспомнили мужчину с неприличным поведением
Для шарпея, три дня бегавшему по Мурманску, ищут хозяев
Ради шоу "Песни" певица из Мурманской области похудела на 6 килограммов
В Кандалакше запрещают выходить на озерный и речной лед
Андрей Чибис рассказал, что купят в больницу Кандалакши вместо двух машин для чиновников
В Кольском районе построят новый детский сад
В мурманскую пекарню приехал спецназ
Аэропорт «Мурманск» закупит три новых трапа из-за возросшего потока пассажиров
В Апатитах мужчина с ожогами на лице пропал с автобусной остановки
В Мурманске волонтеры пытаются спасти собаку с гниющей лапой
Игорь Крутой назвал пение девушки из Мурманска лучшим