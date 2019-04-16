Современный вертолет для Центра медицины катастроф Мурманской области взяли на время

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-16T15:46:49+03:00

Ми-8АМТ был создан в 2018 году и имеет современный медицинский модуль

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Благодаря федеральному проекту по развитию санитарной авиации в Мурманскую область прилетел Ми-8АМТ. Вертолет был остро необходим, потому что он может долететь до раненого туда, куда не проедет машина.

- С апреля текущего года заключен договор на предоставление услуг по санитарной авиации между Мурманской областной клинической больницей имени П.А. Баяндина и Вологодским авиационным предприятием, - рассказали в больнице.

Вертолет построили только в 2018 году. Фото: vk.com/mokb_51

"Вертушка" новенькая: сконструировали ее только в 2018 году на Улан-Уденском авиационном заводе. Особенность авиамашины в том, что у нее есть дополнительные топливные баки и современный медицинский модуль. Благодаря ему оказывать помощь пациенту можно прямо во время полета.

Правда, вертолет взяли для Заполярья лишь на время.

- Авиационные услуги по выполнению полетов воздушных судов по санитарным заданиям для оказания медицинской помощи населению (больным и пострадавшим) на территории Мурманской области выполняются на условиях аутсорсинга вертолетами коммерческих авиационных компаний. Центр медицины катастроф проводит закупку данных услуг в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в Российской Федерации. - сообщили в пресс-службе минздрава Мурманской области. - В Мурманской области отсутствуют государственные авиапредприятия и закупка авиационной техники для нужд здравоохранения не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU