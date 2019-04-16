2019-04-16T14:16:26+03:00
Происшествия

Пьяную кандалакшанку оштрафовали на 7 тысяч рублей за нападение на полицейского

Женщина отметила свой день рождения дракой с блюстителями порядка
Варвара РУСЛАНОВА
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Кандалакшанка сначала устроила драку с полицией, а потом поняла, что натворила.Кандалакшанка сначала устроила драку с полицией, а потом поняла, что натворила.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как отметить свой небольшой юбилей так, чтобы аукалось всю жизнь? Ответ на этот вопрос есть у жительницы Кандалакши, которая едва не заработала себе судимость на этом поприще.

- 5 марта женщина у себя дома крайне шумно отмечала свой 25-й день рождения. Наряд патрульно-постовой службы приехал по жалобе соседей и отвез именинницу в Кандалакшскую ЦРБ на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В приемном покое северянка начала нецензурно ругаться, а на замечание блюстителей порядка и вовсе бросилась в бой, четырежды ударив полицейского по голове и дважды по ноге. В СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Однако еще на стадии предварительного следствия драчунья искренне раскаялась и извинилась перед представителем полицейским.

- Кроме того, до этого женщина ни разу не попадала в поле зрения правоохранительных органов и характеризовалась исключительно с положительной стороны. К тому же у нее на иждивении есть малолетний ребенок, - отмечает Алина Александрович.

В итоге следовали попросили служителям Фемиды прекратить уголовное дело и выписать нарушительнице общественного порядка судебный штраф в 7 тысяч рублей. Кандалакшанке придется ответить рублем за недостойное поведение, зато обойдется без пятна репутации в виде судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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