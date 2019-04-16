2019-04-16T12:48:55+03:00
Общество

Пропавшая в Мурманске девочка приходит домой, когда нет родителей

15-летняя Анастасия Нефедова ушла в школу и не вернулась две недели назад
Ника СВЕТЛОВА
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15-летняя Анастасия Нефедова пропала 2 апреля. Фото: "МурманСпас"15-летняя Анастасия Нефедова пропала 2 апреля. Фото: "МурманСпас"
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Причин, почему уходят подростки, сотни. Главное, чтобы возвращались.

15-летняя Анастасия Нефедова ушла из дома на улице Олега Кошевого еще утром 2 апреля. Со школы она не вернулась.

Волонтеры поисковых отрядов 15 апреля разместили ориентировки на подростка. И ищут ее, чтобы вернуть домой. При этом, как сообщили в правоохранительных органах, жизни Анастасии ничего не угрожает.

- Она выходит на связь. И бывает дома, когда там нет взрослых, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

При этом в Мурманске и области продолжают искать 13-летнюю Милену Феофилактову. Она пропала еще 11 марта. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Всех, кто может помочь в поисках, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами отряда "МурманСпас".

ИСТОЧНИК KP.RU

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