Пропавшая в Мурманске девочка приходит домой, когда нет родителей
Причин, почему уходят подростки, сотни. Главное, чтобы возвращались.
15-летняя Анастасия Нефедова ушла из дома на улице Олега Кошевого еще утром 2 апреля. Со школы она не вернулась.
Волонтеры поисковых отрядов 15 апреля разместили ориентировки на подростка. И ищут ее, чтобы вернуть домой. При этом, как сообщили в правоохранительных органах, жизни Анастасии ничего не угрожает.
- Она выходит на связь. И бывает дома, когда там нет взрослых, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
При этом в Мурманске и области продолжают искать 13-летнюю Милену Феофилактову. Она пропала еще 11 марта. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Всех, кто может помочь в поисках, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами отряда "МурманСпас".
ИСТОЧНИК KP.RU
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