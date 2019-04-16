В аварии между Мурманском и Североморском пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-16T11:28:27+03:00

От удара машины раскидала по проезжей части, а вырезать пострадавших из покареженного железа пришлось спасателям. Фото: Мурманск ДТП ЧП

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Утро у северян, решивших проехать по дороге между столицами Заполярья и Северного флота, не задалось. Авария парализовало движение в обе стороны, став причиной огромной пробки.

- По предварительной информации, ДТП случилось в 8:55 на 10 километре автоподъезда к ЗАТО Североморск. Водитель Lada Largus ехал в Мурманск и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel. Пострадали три человека. Тяжесть последствий и причины аварии устанавливаются, - рассказал «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Александр Игнатович.

К слову, ДТП случилось после знака ограничения скорости 70 км/ч. Вероятно виновник аварии приехал гораздо быстрее. По крайней мере, удар был такой силы, что автомобили раскидало по проезжей части, а вырезать людей из покореженного железа пришлось спасателям. К счастью, все оказались живы, хотя и были без сознания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/703453" frameborder="0"></iframe> ДТП между Мурманском и Североморском: спасателям пришлось вырезать пострадавших из покореженного железа.На 10 километре автоподъезда к Североморску столкнулись Lada Largus и Opel. По предварительной информации, водитель Lada выехал на встречную полосу и спровоцировали аварию. Три человека пострадали. Автор: vk.com/severomorsk! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU