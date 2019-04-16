В Мурманске под суд пойдет начальник отряда исправительной колонии №17

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-16T10:09:01+03:00

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Подходит к концу история с нечистым на руку сотрудником исправительной колонии строго режима №17. Напомним, в январе начальник отряда попался отделу собственной безопасности УФСИН по Мурманской области на взятке. В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили в следственном комитете региона по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия». Детективы уже завершили расследование и передали материалы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

- У начальника отряда по роду службы была возможность проносить на территорию ИК-17 запрещенные предметы. Ей он и воспользовался. Как удалось установить, с января 2017 года он передал одному из осужденных три мобильных телефона и две сим-карты. А в качестве вознаграждения получил более 50 тысяч рублей, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

К слову, изначально сотруднику УФСИН инкриминировали получение взятки в 152 тысячи рублей, что квалифицируется как крупный размер. Но в ходе следствия пришлось снизить и вменяемую ему сумму и статью. Теперь начальнику отряда вместо 12 лет лишения свободы грозит всего восемь. Впрочем, окончательную точку в этом уголовном деле должен поставить суд.

ИСТОЧНИК KP.RU