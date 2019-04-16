2019-04-16T09:28:37+03:00
Общество

Мурманчанин рассказал об итогах эксперимента, как записаться к врачу с десяти телефонов

Мужчина смог взять номерок только поздно вечером
Мария ПАШЕНКОВА
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Специально ради эксперимента мужчина купил 10 телефонов. Фото: Виталий КожевниковСпециально ради эксперимента мужчина купил 10 телефонов. Фото: Виталий Кожевников
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В понедельник 15 апреля мурманчанин Виталий Кожевников решил провести эксперимент. Для него он купил 10 смартфонов. С каждого он утром пытался дозвониться до областной стоматологической поликлиники, чтобы записаться к врачу. Мужчина был тверд: он имеет право на бесплатную медицинскую помощь.

Но даже 10 телефонов не помогли ему взять номерок утром.

- Дозвонился я только в 11.13 и получил ответ со следующим содержанием: "На сегодняшний день все номерки к стоматологу розданы, звоните завтра с 9 до 12 по этому же номеру телефона', - рассказывает Виталий Кожевников.

Правда, удача улыбнулась ему вечером того же дня.

- Сейчас 20.55. И меня наконец-то записали, - отчитался мужчина об итогах своего эксперимента. - Не понимаю, почему они с утра не дают номерок, говорят, что его нет, а вечером все есть.... Вот у меня получилось дозвониться, и то, мне кажется, во всем этом есть какая-то связь...Это мы еще проверим.

Мурманчан эксперимент Виталия вдохновил рассказать о своих проблемах с записью к врачам. Особенно трудно попасть северянам к узким специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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