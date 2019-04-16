2019-04-16T11:18:18+03:00
Происшествия

В Северморске бездомный угнал Jeep Grand Cherokee у приютивших его коммунальщиков и попал в ДТП

Временно проживавший в офисе мужчина катался подшофе
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Люди в тяжелой жизненной ситуации делятся на 3 категории. Одни пытаются бороться, другие машут рукой, а третьи от безысходности «пускаются во все тяжкие».

Трудно сказать, к какой категории относится герой нашей заметки, житель Североморска. Ясно одно: мужчина знатно «наломал дров». Теперь против северянина, которому и так несладко пришлось, завели целую пачку дел. И было за что.

Не так давно 32-летний мужчина потерял квартиру в связи со сложными жизненными обстоятельствами. Хорошо еще, что коллеги (мужчина работает в коммунальной службе) сжалились и приютили в офисе. Однажды вечером североморец раздобыл спиртного и крепко «поддал». Повеселев, мужчина заметил в офисе ключи от машины, принадлежащей начальнику УК - Jeep Grand Cherokee. И не устоял перед соблазном...

- Находясь в алкогольном опьянении, северянин решил прокатиться на джипе по городу. Он доехал до улицы Сивко, где совершил столкновение с дорожным ограждением. Затем мужчина оставил место ДТП и поврежденный автомобиль, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

За вождение в нетрезвом виде и побег с места аварии против мужчины составили административные дела. За угон - уголовное. Житель Североморска рискует попасть за колючую проволоку на срок до 5-ти лет. Произошел данный инцидент буквально на днях.

Напомним, похожий случай произошел в Мурманске 2 года назад. Добрые морячки приютили бродягу с Находки. Шустрый парень стянул у них деньги, угнал машину и разбил ее «в хлам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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