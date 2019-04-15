2019-04-15T17:20:05+03:00
Общество

Андрей Чибис рассказал, что купят в больницу Кандалакши вместо двух машин для чиновников

На сэкономленные деньги приобретут электрокардиографов, УЗИ-аппарат, небулайзеры
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрею Чибису не понравилось, что почти пять миллионов рублей потратят не на медицину, а на дорогие машины.Андрею Чибису не понравилось, что почти пять миллионов рублей потратят не на медицину, а на дорогие машины.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Одним из первых решений Андрея Чибиса после назначения на пост врио губернатора Мурманской области стала отмена планов на закупку новых машин для правительства. Глава региона решил, что вместо двух джипов лучше приобрести все необходимое для Кандалакшской центральной районной больницы.

Напомним, Андрей Чибис побывал в ней с официальным визитом и остался недоволен увиденным. Настолько, что 15 апреля распорядился снять главврача с должности.

И в этот же день он рассказал, что именно купят на сэкономленные от "не купленные" машин деньги.

4,7 миллиона рублей потратят на восемь электрокардиографов, семь пульсоксиметров, шесть дефибрилляторов, пять небулайзеров, аппарат УЗИ.

- Это "первые ласточки", меры будут системными, - пояснил глава региона у себя на странице в "ВКонтакте".

Такое решение врио губернатора многие северяне горячо поддержали.

Наглядно: на что потратят деньги, которые хотели отдать под новые машины для чиновников. Фото: личная страница Андрея Чибиса в "ВКонтакте"

Наглядно: на что потратят деньги, которые хотели отдать под новые машины для чиновников. Фото: личная страница Андрея Чибиса в "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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