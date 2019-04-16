2019-04-16T08:15:24+03:00
Дом. Семья

Для шарпея, три дня бегавшему по Мурманску, ищут хозяев

Волонтеры не хотят верить, что Блейда просто коварно предали
Елена МОЛОДЦОВА
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Блейдуже пришел в себя от стресса и начинает заново доверять людям. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"Блейдуже пришел в себя от стресса и начинает заново доверять людям. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"
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Пока достоверно нельзя сказать, как это очаровательный шарпей оказался на улице в разгар промозглой мурманской весны. Сейчас Блейд – так его окрестили зоозищтники – в тепле и окружен заботой. Но еще две неделе назад пес был буквально на краю гибели.

- Три дня Блейд слонялся в окрестностях улицы Кооперативной, то и дело перебегая оживленный Кольский проспект, и просто чудом не погибнув под колесами одной из машин. Люди пытались его придержать – тем более, что пес был в ошейнике, а по земле волочился поводок – но собака рычала и отказывалась идти на контакт с людьми, - рассказывает Ирина Иваницкая, взявшая под опеку попавшее в беду животное.

В итоге Блейда все-таки поймали и отправили на домашнюю передержку. Пес постепенно пришел в себя от стресса: перестал огрызаться и начала заново доверять людям. Волонтеры пока надеются найти прежних владельцев шарпея, уповая на то, что те уехали, а собаку оставили на передержку, оказавшейся не очень ответственной. Но пока Блейда никто не ищет, и шанс, что он стал очередной жертвой человеческого предательства, все же есть. Тем не менее, Ирина Иваницкая просит отозваться всех, кто узнал в ее новом подопечном пса своих соседей или друзей. Ей можно звонить по телефону 8-960-025-24-76 или писать в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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