В Кольском районе построят новый детский сад

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-15T16:54:16+03:00

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Не в бровь, а в глаз! Несмотря на то, что врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в Заполярье недавно, но чиновников видит насквозь. Вот и в словах главы администрации Кольского района Александра Лихолата, браво отрапортовавшего, что проблему доступности образовательных учреждений в связи с грядущей реконструкцией моста через Тулому решат за счет строительства нового детского сада в микрорайоне Мурмашей на западном берегу реки, сразу засомневался. И не зря! Мост начнут ремонтировать в сентябре, а обещанный детский сад – строить только в 2020 году. Но главное - то, что дошкольное учреждение будет.

- Сейчас в Причальном живет 70 детей детсадовского возраста, и родителям приходится их возить в детские сады Туломы, Колы и Мурмашей, - говорит заместитель начальника Управления образования администрации Кольского района Елена Шульпина.

Разумеется, реконструкция моста через реку Тулому только осложнит им жизнь. Поэтому-то власти и решили строить учреждение в самом Причальном. За основу возьмут проект детского сада №20, который открылся в Мурмашах пять лет назад. Он уже предусматривает автономное отопление и два промышленных водонагревателя. В новом детском саду будет работать четыре группы, рассчитанные на 75 ребят, в том числе и недавно появившихся на свет и с ограниченными возможностями здоровья. А возведут его на месте старого пожарного депо в настоящей березовой роще. Само же строительство запланировано на 2020 год, правда, завершить его должны будут к концу того же года.

ИСТОЧНИК KP.RU