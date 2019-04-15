2019-04-15T16:50:40+03:00
Общество

В мурманскую пекарню приехал спецназ

Сотрудники силовых структур провели плановую операцию по розыску «нелегалов»
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По всему Заполярью активно работают гости из стран ближнего зарубежья. Мы замечаем гастарбайтеров не только на стройках и в маршрутках, но также и в магазинах, парикмахерских, кафе... Короче, во всех сферах экономики.

Разумеется, встречаются и нелегальные мигранты среди приезжих из стран СНГ. Чтобы выявить таких незарегистрированных гостей правоохранительные органы время от времени поводят облавы. Одна из таких проверок состоялась в минувшее воскресенье, 14 апреля, в Ленинском округе Мурманска. Спецназ оказался в самом, казалось бы, неожиданном для силовиков месте - на хлебопекарне!

- Накануне днем около 11:00, в рамках проверочных мероприятий в сфере миграции, совместными силами МВД и Росгвардии проведены проверочные мероприятия в адрес одного из предприятий Мурманской области. Нарушений не выявлено, - пояснила «КП» 15 апреля начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В распоряжении полиции, кстати, есть полный список всех предприятий, где так или иначе задействован труд приезжих из ближнего зарубежья. Не лишним будет отметить, что совсем недавно проводился рейд по маршруткам. По удивительному совпадению, в этот день многие водители не вышли на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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