2019-04-15T18:02:25+03:00
Общество

Ради шоу "Песни" певица из Мурманской области похудела на 6 килограммов

Только вот ни Басте, ни Тимати ее исполнение не понравилось
Мария ПАШЕНКОВА
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Дарья переехала в Москву из заполярного Заозерска. Фото: аз архива Дарьи Манаковой.Дарья переехала в Москву из заполярного Заозерска. Фото: аз архива Дарьи Манаковой.
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Первой ласточкой из Мурманской области в проекте "Песни" стала Элизабет Десалень. Напомним, девушка с яркой внешностью понравилась и Тимати, и Басте. И ей дали дорогу в следующий этап.

А в выпуске, который ТНТ показал в это воскресенье, 14 апреля, покорить судей попыталась еще одна северянка Дарья Манакова.

На сцене она выступает под псевдонимом Fox in oil - так называется инди-поп группа, в которой поет девушка.

Сейчас Дарья живет в Москве, а с Крайним Севером ее связывает родной Заозерск.

- В первую очередь, хочу сказать огромное спасибо за эту поддержку! Для меня это самое важное - понимать, что я все делаю не зря. Моя главная миссия на Земле - вдохновлять. Когда вы пишете, что я вас вдохновляю и заставляю двигаться вперед, значит, я делюсь с вами своей безграничной энергией и приношу пользу этому миру. Я делаю его лучше.

Во-вторых, спасибо большое моей семье: моей маме, которая звонит мне в 11 часов ночи и заставляет идти на кастинг на следующее утро, а потом радуется за меня, что я прошла, кричит в трубку, а уже потом приезжает в Москву поддержать меня за кулисами, - рассказала об участии в шоу Дарья.

Ради выступления она похудела на 6 килограммов. И шутит, что скинет все 20 на нервах, пока идет голосование. Несмотря на то, что Баста и Тимати не впечатлились пением Дарьи, ее могут провести в следующий тур зрители, проголосовав на сайте канала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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