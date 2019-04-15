2019-04-15T15:51:47+03:00
Общество

Аэропорт «Мурманск» закупит три новых трапа из-за возросшего потока пассажиров

Персонал воздушно гавани строго следит, чтобы на лестнице одновременно находилось не больше восьми человек
Елена МОЛОДЦОВА
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По трапам в аэропорту "Мурманск" пассажиры могут подниматься и спускаться, не переживая за свою безопасность.По трапам в аэропорту "Мурманск" пассажиры могут подниматься и спускаться, не переживая за свою безопасность.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Сезон отпусков не за горами, и северяне снова устремятся на юг, чтобы набраться сил и витаминов после долгой зимы. А значит, в главной воздушной гавани Заполярья начнется горячая пора. В преддверии лета в аэропорту «Мурманск» заверили, что за безопасность трапов северяне могут не переживать. Напомним, после ряда несчастных случаев на авиалестницах Росавиация провела массовые проверки на всех гражданских аэродромах.

- У нас специалисты Росавиации нарушений в эксплуатации пассажирских трапов не нашли. Во избежание нарушений, лестницы ежемесячно проходят техническое обслуживание. В случае выхода из строя, запчасти на них закупаются либо у заводов-изготовителей, либо у предприятий, имеющих соответствующие лицензии и сертификаты, - рассказал «КП» генеральный директор аэропорта «Мурманск» Андрей Осипов.

К слову, в главной воздушной гавани Заполярья сейчас на службе состоят пять пассажирских трапов: два – 2008 года выпуска, три – 2018. Однако пассажиропоток и количество регулярных рейсов растет с каждым днем, а значит, скоро парк ждет пополнение. В аэропорту планируют закупить еще три авиалестницы.

- Соблюдение техники безопасности на трапах входит в обязанности персонала, ответственного за посадку и высадку пассажиров из воздушного судна. Сотрудники строго следят, чтобы на трапов находилось не больше восьми человек, - отмечает Андрей Борисович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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