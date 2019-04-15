В Апатитах мужчина с ожогами на лице пропал с автобусной остановки

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-15T15:27:12+03:00

46-летний Сергей Лихачев вот уже более 4-х суток не дает о себе знать

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Бдительность, внимательность и острый глаз. Все это требуется от жителей Мурманской области. В первую очередь, от обитателей апатитско-кировского района, ведь недавно здесь пропал человек. Не исключено, что именно Вы случайно встретите его на улице. И поможете родственникам пропавшего выйти на его след.

Сергей Лихачев пропал в городе Апатиты, а случилось это еще в минувший четверг, 11 апреля. Последнее, что известно о 46-летнем мужчине, это то, что он посещал автобусную остановку в районе улицы Ферсмана, 10. Данный участок Сергей Александрович покинул днем 11 числа, после чего ушел в неизвестном направлении.

С тех пор минуло уже четверо суток, и по состоянию на 15 апреля никаких сведений о местонахождении северянина нет. Родственники обратились за помощью в правоохранительные органы.

- Приметы: на вид 46 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие темные, глаза голубого цвета. Имеет ожоги на лице, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Известно, как мужчина был обут и одет в день исчезновения: остроносые туфли, брюки, куртка с капюшоном и шапка. Все вышеперечисленное - черного цвета.

Просьба отозваться всем, кто видел Сергея Александровича в последнее время или знает о его текущем местопребывании. Ваших звонков ждут в полиции региона по номеру 02. Актуальную информацию о пропавшем надеются получить и в апатитском МВД: 8 (81555) 6-16-20.

ИСТОЧНИК KP.RU