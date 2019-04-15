2019-04-15T14:56:57+03:00
Происшествия

В Мурманске волонтеры пытаются спасти собаку с гниющей лапой

Если не найдутся люди, готовые заняться его судьбой, неизвестно, сколько животное проживет с такой травмой
Елена ЧУМАКОВА
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Спасти заднюю лапу уже вряд ли получится, но вот не дать погибнуть собаки вполне в силах людей. Фото: Фонд помощи бездомным животным "Путеводная звезда"Спасти заднюю лапу уже вряд ли получится, но вот не дать погибнуть собаки вполне в силах людей. Фото: Фонд помощи бездомным животным "Путеводная звезда"
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И снова в столице Заполярья грянула собачья беда. Напомним, на прошлой неделе зоозащитники искали добрых людей, готовых временно приютитььи заняться устройством судьбы пса, который жил в лесу под Мурманском на углях потухшего костра. Теперь помощь нужна еще одной собаке, находящейся куда в более бедственном положении.

- К нам обратилась женщина и попросила помочь бездомной собаке, которая живет в одном и автогородков областного центра. По словам северянки, беднягу покусал кто-то из домашних сородичей. В итоге часть правой задней лапы сгнила, - рассказывают об очередной собачьей беде в Фонде помощи животных «Путеводная звезда». - Если помощь не придет вовремя, все может закончиться крайне печально для спокойно и боязливой семилетней собаки.

Люди добрые, готовые заняться здоровьем и судьбой этой дворняги, отзовитесь! В фонде готовы оказать финансовую поддержку: открыть сбор на операцию и обеспечить вольером, кормом и медикаментами. Но прежде собаку надо показать ветеринару, на который в идеале бы попасть уже завтра, 16 апреля, в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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