Мончегорец отработает полтора года за случайное убийство соседки

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-15T13:50:18+03:00

Житель Мончегорска отработает 1 год и 6 месяцев в пользу государства за свой роковой поступок, из-за которого скончалась пожилая женщина. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина закурил в постели, спровоцировал пожар и выжил - но не всем так повезло...

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Северянину из города металлургов повезло с мягким приговором. Особенно, если учесть, что на другой чаше «весов Фемиды» - загубленная жизнь. Насколько справедлив такой вердикт, каждый решит сам.

Житель Мончегорска крепко выпил и прикорнул в постель, попыхивая зажженной папиросой. В таком состоянии мужчина быстро заснул, после чего сигарета выпала из его руки. Вспыхнуло постельное белье, а затем и кровать.

Все это уже сотни раз случалось по всей Мурманской области. Обычно подобная роковая оплошность заканчивается плохо для курильщика: пожар, тяжелые ожоги и, нередко, летальный исход. Но только не в нашем случае!

Уснувший мужчина каким-то чудом выжил в эпицентре пожара, а вот его соседка сверху - нет. Женщина, которая в момент пожара находилась на лестничной клетке 5-го этажа, надышалась дымом. Пострадавшая 63-летняя северянка скончалась до приезда медиков.

- В ходе расследования уголовного дела, среди прочего, получены результаты судебно-медицинской, пожарно-технической, судебной экспертиз, допрошен ряд свидетелей, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Обвиняемый раскаялся и сотрудничал со следствием, что отразилось на приговоре. В колонию 35-летний мужчина не уедет. Вместо этого суд назначил мончегорцу полтора года исправительных работ. Приговор вынесли буквально на днях, хотя сам инцидент случился в августе 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU