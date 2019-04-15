2019-04-15T12:54:59+03:00
Происшествия

В Апатитах вышедшему из отпуска водителю маршрутки стало плохо за рулем

Мужчина чуть не попал в аварию и был госпитализирован [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Водителя маршрутки увезли в реанимацию.Водителя маршрутки увезли в реанимацию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Дневной рейс маршрутки №102 в Апатитах начинался как обычно. Но на улице Энергетическая у дома №31 машина вдруг стала неуправляемой. Как оказалось, водителю стало плохо прямо за рулем.

- "Газель" вылетела на встречную полосу, чуть не зацепила встречную "Оку", и тормозилась силами пассажиров, поскольку водитель обмяк на руле. Жертв нет, водителя увезла реанимация, - рассказали очевидцы происшествия в группе "Подслушано Апатиты".

Как нам стало известно, водитель маршрутки только вернулся из отпуска. Перед рейсом он прошел медицинскую комиссию, а в дороге с ним случился инсульт. Это была его третья смена после отдыха.

- Сообщение об этом поступило около 13.00 14 апреля. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, водителя госпитализировали. Отделом ГИБДД МО МВД России "Апатитский" проводится проверка, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В Апатитах водителю маршрутки стало плохо за рулем.Автор: Николай Добров

ИСТОЧНИК KP.RU

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