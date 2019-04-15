Стало известно, когда мурманский краеведческий музей начинает работу по новому адресу
«Больничный городок», что греха таить, не самый привлекательный и благополучный район областного центра. Но именно сюда свозят сейчас все культурные ценности Заполярья, накопленные за минувшие полвека.
Разгружают их внутри обширного и приземистого здания. Зачем, спросите Вы? Все дело в том, что именно сюда переезжает мурманский областной краеведческий музей. Причем, надолго.
Мера это вынужденная. Официальное здание музея - внушительная «сталинка» в центре Мурманска - закрылось на ремонт. Это будет масштабная реконструкция со значительной перепланировкой внутренних помещений. Поэтому ближайшие 2 года музей будет принимать посетителей в новом здании.
Совсем скоро специалисты расставят по местам все экспонаты, и тогда музей отпразднует новоселье. На днях стало известно, когда примут первых посетителей по новому адресу.
- 18 мая 2019 года музей начнет работу по адресу: Мурманск, улица Павлова, д. 1а, - сообщается в официальной группе мурманского областного краеведческого музея в соцсети.
Добраться до нового здания с первого раза будет не так просто, уж очень оно теряется во дворах. Многим мурманчанам придется прокладывать маршрут по интернет-картам, или, на худой конец, поспрашивать у прохожих.
Сотрудники музея предчувствуют грядущие сложности. В своем официальном паблике они привели все необходимые номера троллейбусов (10,4,6) и автобусов (27,18,5,1,10А).
ИСТОЧНИК KP.RU