Стало известно, когда мурманский краеведческий музей начинает работу по новому адресу

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-15T11:50:11+03:00

Здание мурманского краеведческого музея начали строить еще до войны. Фундамент и первые этажи скоро уже "отпразднуют" 80-летие... Фото: Виктор КОСТРОВ

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«Больничный городок», что греха таить, не самый привлекательный и благополучный район областного центра. Но именно сюда свозят сейчас все культурные ценности Заполярья, накопленные за минувшие полвека.

Разгружают их внутри обширного и приземистого здания. Зачем, спросите Вы? Все дело в том, что именно сюда переезжает мурманский областной краеведческий музей. Причем, надолго.

Мера это вынужденная. Официальное здание музея - внушительная «сталинка» в центре Мурманска - закрылось на ремонт. Это будет масштабная реконструкция со значительной перепланировкой внутренних помещений. Поэтому ближайшие 2 года музей будет принимать посетителей в новом здании.

Совсем скоро специалисты расставят по местам все экспонаты, и тогда музей отпразднует новоселье. На днях стало известно, когда примут первых посетителей по новому адресу.

- 18 мая 2019 года музей начнет работу по адресу: Мурманск, улица Павлова, д. 1а, - сообщается в официальной группе мурманского областного краеведческого музея в соцсети.

Добраться до нового здания с первого раза будет не так просто, уж очень оно теряется во дворах. Многим мурманчанам придется прокладывать маршрут по интернет-картам, или, на худой конец, поспрашивать у прохожих.

Сотрудники музея предчувствуют грядущие сложности. В своем официальном паблике они привели все необходимые номера троллейбусов (10,4,6) и автобусов (27,18,5,1,10А).

ИСТОЧНИК KP.RU