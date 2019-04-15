2019-04-15T10:53:25+03:00
Происшествия

Вечером в Мурманске горели гаражи на Петушинке и Планерном поле

В общей сложности пострадали 3 дерево-металлических строения
Иван ПЕТРОВ
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В воскресенье вечером некоторые мурманчане явственно ощутили запах дыма - горели гаражи сразу в нескольких районах. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской областиВ воскресенье вечером некоторые мурманчане явственно ощутили запах дыма - горели гаражи сразу в нескольких районах. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области
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По мере потепления традиционно увеличивается число мелких возгораний. Неизвестные хулиганы, видимо, считают за честь подпалить мусор, прошлогоднюю траву или заброшенное здание. Мурманские гаражи тоже в «зоне риска». Многие из них заброшены и полуразрушены, так что незваные гости забираются внутрь беспрепятственно.

Не исключено, что именно это и стало причиной целой серии пожаров, которая прокатилась по Мурманску в минувшее воскресенье. Первое возгорание произошло в микрорайоне «Петушинка» у самого Кольского залива.

- 14 апреля в 16:58 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже по адресу улица Пригородная, дом 45. В результате пожара один гараж выгорел по всей площади. У второго гаража обгорела крыша и стена на площади 12 квадратных метров, - извещает пресс-служба МЧС по Мурманской области.

Чуть позже, спустя каких-то 2 часа, подобное возгорание произошло уже на другом конце города, на расстоянии 3-х километров на восток от «Петушинки». Загорелся гараж в районе так называемого «Планерного поля» на улице Рогозерской.

Здесь масштабы разрушений оказались поскромнее, нежели в предыдущем случае. Обгорел всего лишь один квадратный метр деревянной стены. Справлялись с вечерними гаражными возгораниями сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Всего задействовано было свыше 10-ти человек и несколько единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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