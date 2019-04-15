Главного врача Кандалакшской ЦРБ уволили на оперативном совещании правительства Мурманской области
Визит врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на юг Кольского полуострова две недели назад аукается местной власти по сей день. Высокое руководство без конца приводит Кандалакшский район как неудачный пример с неубранными дорогами из-за отсутствия диалога с подрядчиком. А теперь врио главы Заполярья фактически лично уволили главного врача Кандалакшской ЦРБ Владимира Петрова. На утреннем оперативном совещании в региональном правительстве такое поручение он дал и.о. министру здравоохранения Мурманской области Дмитрию Панычеву.
- Большинство жалоб, полученных от населения по Кандалакшской ЦРБ, обоснованные. Кредиторской задолженности, к счастью, нет. Тем не менее, распределение средств шло не в пользу оборудования и лекарственного обеспечения учреждения. На данный момент некоторые вопросы удалось закрыть разовыми договорами. Список потребностей больницы сформирован, - доложил Дмитрий Панычев.
И услышал в ответ, что раз все обосновано, то пора принимать кадровые решения.
- Кандалакшской больнице нужен достойный профессионал, способный вывести ее из кризиса. В свою очередь сэкономленные на транспорте для правительства области деньги будут направлены на закупку техники. Прошу оперативно провести все необходимые процедуры, - дал поручение Андрей Чибис.
Кто сменит на посту Владимира Петрова, который еще в конце марта рассказывал «КП» о том, как доблестно его сотрудники боролись за жизнь новорожденного в Чупе, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU