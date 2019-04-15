Главного врача Кандалакшской ЦРБ уволили на оперативном совещании правительства Мурманской области

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-15T09:59:42+03:00

Кошмару в Кандалакше, который до недавнего времени назывался медициной нужна перезагрузка. Фото: Из архива Андрея Чибиса

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Визит врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на юг Кольского полуострова две недели назад аукается местной власти по сей день. Высокое руководство без конца приводит Кандалакшский район как неудачный пример с неубранными дорогами из-за отсутствия диалога с подрядчиком. А теперь врио главы Заполярья фактически лично уволили главного врача Кандалакшской ЦРБ Владимира Петрова. На утреннем оперативном совещании в региональном правительстве такое поручение он дал и.о. министру здравоохранения Мурманской области Дмитрию Панычеву.

- Большинство жалоб, полученных от населения по Кандалакшской ЦРБ, обоснованные. Кредиторской задолженности, к счастью, нет. Тем не менее, распределение средств шло не в пользу оборудования и лекарственного обеспечения учреждения. На данный момент некоторые вопросы удалось закрыть разовыми договорами. Список потребностей больницы сформирован, - доложил Дмитрий Панычев.

И услышал в ответ, что раз все обосновано, то пора принимать кадровые решения.

- Кандалакшской больнице нужен достойный профессионал, способный вывести ее из кризиса. В свою очередь сэкономленные на транспорте для правительства области деньги будут направлены на закупку техники. Прошу оперативно провести все необходимые процедуры, - дал поручение Андрей Чибис.

Кто сменит на посту Владимира Петрова, который еще в конце марта рассказывал «КП» о том, как доблестно его сотрудники боролись за жизнь новорожденного в Чупе, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU