Андрей Чибис: «Время бесплатной стоянки в аэропорту «Мурманск» сокращено не будет!»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-15T09:33:00+03:00

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Спустя почти месяц после назначения на пост губернатора заместителя министра строительства России Андрея Чибиса в соцсетях разворачивают горячие споры, мол, только озвучивает проблемы, а конкретных решений нет. Но «варяг» в очередной раз доказал, что приехал, чтобы северяне почувствовали кайф от жизни на Крайнем Севере. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в аэропорту «Мурманск» с 6 мая намерены сократить время бесплатной стоянки до 15 минут.

- На выходных по телефону мы переговорили с собственником главной воздушной гавани Заполярья. Сокращения не будет! Время бесплатной стоянки останется прежним – полчаса. Но прошу коллег держать этот вопрос на контроле, - объявил врио губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Кроме того, врио главы Заполярья дал поручение вместе с аэропортом «Мурманск» подготовить для Москвы обоснование по поводу реконструкции и расширения взлетно-посадочной полосы, максимально конкретно расписав, каким развитием этом обернется для региона.

ИСТОЧНИК KP.RU