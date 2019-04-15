2019-04-15T09:20:08+03:00
Общество

"Куплю десять телефонов и буду звонить": мурманчанин проводит эксперимент, сможет ли записаться к стоматологу

Мужчина хочет проверить, реально ли вылечить зубы бесплатно
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманчанин будет звонить в стоматологию с 10 телефонов. Дозвониться ли?Мурманчанин будет звонить в стоматологию с 10 телефонов. Дозвониться ли?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже несколько лет в Мурманской области работает портал "Полармед", через который можно записаться к врачу. Правда, не ко всем: на электронный портал выкладывают лишь часть номерков.

Северяне знают, что ухватить их - та еще задача. Как и дозвониться утром в поликлинику, чтобы попасть на прием. Мурманчанин Виталий Кожевников, который уже 30 лет живет в Заполярье, решил наглядно показать, как непрост этот процесс. В "ВКонтакте" он объявил об эксперименте: мужчина будет пытаться всеми правдами и неправдами записаться к стоматологу.

- Я найду средства, чтобы купить 10 телефонов, с помощью которых 15 апреля (по информации оператора, который раздает номерки по телефону, в этот день в областной стоматологической поликлинике будет "вброс" номерков) буду дозваниваться с 9 утра и пытаться записаться, - написал Виталий Кожевников.

Отчитаться, был ли эксперимент успешен, он хочет уже сегодня вечером. Мужчина уточняет, что постоянно испытывает трудности с бесплатной медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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