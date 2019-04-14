В Мурманской области в результате аварии с фурой погиб пассажир иномарки

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-14T14:45:37+03:00

В Мурманской области погиб человек в ходе ДТП. Предположительно, аварию спровоцировал другой водитель, пошедший на обгон. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ДТП под Кильдинстроем спровоцировал водитель неизвестной машины, который с места происшествия скрылся

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Обгон по встречной полосе справедливо считается самым опасным маневром. Каждый, кто решился на такое безрассудство - потенциальный убийца. Недавняя трагедия в Мурманской области вновь подтвердила это роковое правило. В ночь с 13 на 14 апреля произошла автомобильная авария с летальным исходом.

Как сообщают очевидцы, виноват в аварии неизвестный «гонщик», который вырвался на встречную полосу. Он спровоцировал роковую цепочку событий, из-за которой погибли совершенно невинные люди.

По предварительной информации, Renault Logan проезжал по дороге между поселками Шонгуй и Кильдинстрой. В салоне сидели 2 человека - пассажир и водитель. По встречной полосе двигалась фура, а за ней следовала другая иномарка. Ее торопливый водитель (предполагаемый виновник) пренебрег всеми правилами безопасности и пошел на обгон - вырулил прямо на «встречку». В темноте нарушитель не разобрал, что несется навстречу Logan'у.

- «Логан», уходя от лобового с иномаркой, обгонявшей фуру, прижался и зацепил обочину. Его выкинуло под фуру. Виновник скрылся, - сообщает в соцсети один из очевидцев, северянин Андрей Кальгин.

Легковушка Renault Logan получила серьезные повреждения при столкновении с большегрузом.

- Пассажир не выжил, водитель в больнице, - констатировал другой участник обсуждения, мурманчанин Артем Тур.

По данным очевидцев, пострадавший и погибший были молодыми людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU