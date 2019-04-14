В Мурманской области в результате аварии с фурой погиб пассажир иномарки
Обгон по встречной полосе справедливо считается самым опасным маневром. Каждый, кто решился на такое безрассудство - потенциальный убийца. Недавняя трагедия в Мурманской области вновь подтвердила это роковое правило. В ночь с 13 на 14 апреля произошла автомобильная авария с летальным исходом.
Как сообщают очевидцы, виноват в аварии неизвестный «гонщик», который вырвался на встречную полосу. Он спровоцировал роковую цепочку событий, из-за которой погибли совершенно невинные люди.
По предварительной информации, Renault Logan проезжал по дороге между поселками Шонгуй и Кильдинстрой. В салоне сидели 2 человека - пассажир и водитель. По встречной полосе двигалась фура, а за ней следовала другая иномарка. Ее торопливый водитель (предполагаемый виновник) пренебрег всеми правилами безопасности и пошел на обгон - вырулил прямо на «встречку». В темноте нарушитель не разобрал, что несется навстречу Logan'у.
- «Логан», уходя от лобового с иномаркой, обгонявшей фуру, прижался и зацепил обочину. Его выкинуло под фуру. Виновник скрылся, - сообщает в соцсети один из очевидцев, северянин Андрей Кальгин.
Легковушка Renault Logan получила серьезные повреждения при столкновении с большегрузом.
- Пассажир не выжил, водитель в больнице, - констатировал другой участник обсуждения, мурманчанин Артем Тур.
По данным очевидцев, пострадавший и погибший были молодыми людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU