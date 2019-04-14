Житель Ковдора украл 2 бутылки коньяка, чтобы устроить свою личную жизнь

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-14T11:27:03+03:00

Северянин решил провести вечер с дамой в приятной обстановке, но денег на спиртное попросту не хватило

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В Мурманской области ограбили магазин. Торговая точка продает товары любой направленности, однако предметов хищения стал крепкий алкоголь. Житель Ковдора стянул из местного супермаркета 2 бутылки коньяка. Просто взял товар с полки и бросился к выходу, не обращая внимания на крики продавцов.

Задержали ковдорчанина весьма быстро, в течение суток. Мужчина не стал отпираться - признался во всем. А заодно объяснил причины своего необдуманного поступка. Как оказалось, в них отдаленно просматриваются благородные мотивы. Мужчина собирался... устроить свою личную жизнь. На ближайший вечер по крайней мере.

- Северянин рассказал, что возле магазина познакомился с женщиной, которой предложил провести время за распитием спиртного. Новая знакомая согласилась, и он направился в магазин, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Стоит отметить, что в момент совершения своего проступка мужчина уже находился «подшофе». Не исключено, что это станет отягчающим обстоятельством. Судить ковдорчанина будут за грабеж. Это значит, что ближайшие годы (точнее, до 4-х лет) северянину придется стать вынужденным трезвенником. В колонии общего режима достать алкоголь вряд-ли получится.

ИСТОЧНИК KP.RU