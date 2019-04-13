В Мурманске судебный эксперту дали "условку" за получение 100 тысяч рублей взятки

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-13T15:07:54+03:00

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Дабы узнать истину в суде применяется множество разных методик. Одна из них – почерковедческая экспертиза, которая выявляет принадлежность написанного от руки тому или иному лицу. К помощи такого эксперта пришлось обратиться во время требования возвращения долга в Мурманске. Однако предприимчивая северянка решила нажиться на том, с кого требовали деньги.

- Эксперт узнала, что ответчик отрицает авторство подписи в договоре поручительства, установила, что в что это на самом деле не так, и предложила ему сделку. Она предложила представителю ответчика заплатить 100 тысяч рублей за неверное заключение экспертизы. При передаче этих денег ее и задержали, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» ей назначили 3 года условно, а также арестовали имущества 1,8 миллионов рублей, так как по суду ей придется выплатить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU