В Мурманске сбили светофор, регулирующий движение на выезде из города
Светофоры по праву можно считать главными на дороге. Именно электронные регулировщики сообщают водителям и пешеходам, когда можно двигаться, а когда нет. Для их защиты они обычно располагаются в недоступном для автомобилей месте, но это не всегда помогает их спасти.
Не повезло и светофору, который находился на перекрестке у стелы «Мурманск» на въезде в столицу Заполярья. Очевидцы разместили в группе «Мурманск ДТП ЧП» снимки с разбитым регулировщиком, лежащим посреди Кольского проспекта.
- Перекресток вообще странный. Заправка считается прилегающей территорией к проезжей части и надо всех пропускать, но там стоит светофор и все, когда едут на зелёный, должны пропускать помеху с права, с заправки, другое дело вечером, когда светофор не работает, там знак висит «уступи дорогу» со стороны заправки, - поясняют мурманчане в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU