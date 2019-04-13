В Мурманске сбили светофор, регулирующий движение на выезде из города

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-13T12:39:16+03:00

Судя по всему, светофор не просто снесли, но еще и несколько раз проехались по нему. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

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Светофоры по праву можно считать главными на дороге. Именно электронные регулировщики сообщают водителям и пешеходам, когда можно двигаться, а когда нет. Для их защиты они обычно располагаются в недоступном для автомобилей месте, но это не всегда помогает их спасти.

Не повезло и светофору, который находился на перекрестке у стелы «Мурманск» на въезде в столицу Заполярья. Очевидцы разместили в группе «Мурманск ДТП ЧП» снимки с разбитым регулировщиком, лежащим посреди Кольского проспекта.

- Перекресток вообще странный. Заправка считается прилегающей территорией к проезжей части и надо всех пропускать, но там стоит светофор и все, когда едут на зелёный, должны пропускать помеху с права, с заправки, другое дело вечером, когда светофор не работает, там знак висит «уступи дорогу» со стороны заправки, - поясняют мурманчане в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU